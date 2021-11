Spacciatore condannato, ma gira a piede libero per la città: arrestato dai Carabinieri

Spacciatore condannato, ma a piede libero, rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione Fortebraccio di Perugia.

L'uomo, un operaio 33enne di origine cinese, residente nel capoluogo umbro, già noto alle forze di polizia, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in quanto deve scontare la pena residua di anni 4, giorni 4 di reclusione, per i reati in materia di stupefacenti commessi tra dicembre 2018 e aprile 2019.

Secondo l’accusa l'uomo in meno di due anni sono stati 449 i pacchi contenenti stupefacenti mandati tramite corriere in Gran Bretagna, mentre i proventi sono stati investiti sia nell’acquisto di nuovo stupefacente, sia per acquisire attività commerciali ed effettuare altri investimenti illeciti (contraffazione, immigrazione clandestina, ricettazione) e “potenziali violazioni delle norme di diritto valutario e tributario”. Il cittadino cinese, difeso dall’avvocato Leonardo Orioli, aveva patteggiato la pena, davanti al giudice per l’udienza preliminare Angela Avila, per aver importato e rivenduto 81 chilogrammi e 200 di marijuana.

Fermato durante un controllo del territorio, il cinese è stato portato a Capanne.