Nasconde le dosi di cocaina negli ovetti delle sorprese, fermato dai carabinieri a Fontignano

La droga i carabinieri l'hanno trovata in un incavo sotto lo sterzo. Le dosi di cocaina, 13 involucri termosaldati, erano chiuse in due ovetti delle sorprese Kinder. Il conducente dell'auto, un 29enne albanese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Lo hanno intercettato i carabinieri della compagnia di Città della Pieve a Fontignano durante dei controlli mirati concentrati tra Tavernelle e Panicale. Insospettti dalla manovra dell'auto lungo la Pievaiola, i militari lo hanno inseguito e quindi fermato per un controllo approfondito che ha permesso di ritrovare lo stupefacente, 11 grammi complessivamente, e 310 euro in contanti. Convalidato l'arresto, il 29enne è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa.