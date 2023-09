Perugia, droga nascosta tra le pietre: crollano pezzi di muro in via Pozzo Campana

I residenti della zona di via Pozzo Campana protestano contro il degrado. "Segnalo il grave stato di abbandono e degrado della piazzetta Pozzo Campana, a due passi dall'Arco Etrusco e dalla sede della Sovrintendenza ai Beni Culturali e meta spesso di gruppi di turisti" si legge in una nota inviata alla redazione da un cittadino.

"La notte specie nei fine settimana qui si radunano gruppi di balordi che scavano buchi sulle limitrofe mura presumibilmente per nascondere la droga, tale operazione sta deteriorando e indebolendo le mura (vedi caduta di mattoni e pietre) con conseguente pericolo di crollo del muro e aggiungo lo stato della pavimentazione in mattone rosso praticamente distrutta. Ritengo necessario un urgente intervento del Comune a messa in sicurezza di quanto sopra, onde evitare danno a cose e persone" prosegue la segnalazione del cittadino.

Nel corso del tempo sono state diverse le proteste dei cittadini per lo stato di degrado della zona, soprattutto per quanti avviene nel fine settimana, la sera, con tantissimi giovani che utilizzano le vie nascoste per consumare alcol e droga, fino a notte fonda, disturbando il riposto delle persone.