Beccato con la droga nascosta nell'accendisigari dell'auto: assolto dopo cinque anni

Gira con la cocaina nascosta nell’accendisigari dell’auto, ma viene fermato e scoperto. Dopo cinque anni, però, arriva l’assoluzione.

L’imputato, un albanese di 27 anni difeso dall’avvocato Francesco Cinque, era finito davanti al giudice “perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, deteneva illecitamente al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo complessivo di grammi 5,8, confezionata in 7 involucri termosaldati”.

L’uomo era stato trovato in possesso degli involucri di droga “occultati all’interno d’autovettura allo stesso in uso e in particolare 4 all’interno dell’accendisigari e 3 nel portaoggetti centrale”.

I fatti sono avvenuti a Perugia l’8 maggio del 2018. Al termine del processo l’imputato è stato assolto.