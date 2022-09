Perugia, giovane "pizzicato" dalla Municipale con la droga in tasca: segnalato alla Prefettura

Un giovane di 21 anni, di Assisi, è stato segnalato dalla Polizia locale di Perugia alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Il ragazzo è stato fermato per un controllo in via dei Priori dagli agenti dell’Ufficio sicurezza urbana durante i normali controlli del territorio ed è risultato gravato da precedenti di polizia sempre afferenti l’ambito degli stupefacenti.

Il 21enne aveva nascosto, dentro un marsupio, un quantitativo di hashish per uso personale. Stupefacente che è stato posto sotto sequestro.

Dopo l'identificzione il giovane è stato segnalato alla Prefettura per le procedure sanzionatorie amministrative.