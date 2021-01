Schiaffi, pugni e minacce di morte alla madre per la droga: arrestato 27enne

Schiaffi, pugni e minacce di morte, per anni. Umiliazioni e violenze sopportate nel tempo, senza mai denunciare quel figlio violento e irrispettoso. Alla fine la donna, esasperata,ha denunciato il figlio e i Carabinieri della Stazione di Valfabbrica lo hanno arrestato.

Il giovane, un 27enne del posto, in passato non aveva mai manifestato comportamenti violenti, ma a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti, era diventato aggressivo, violento e pericoloso negli ultimi anni, con continue richieste di denaro per acquistare la droga. La madre aveva sopportato senza dire mai nulla.

Pochi giorni fa, però, la sorella del giovane si è insospettita durante una telefonata con la madre. Poche parole pronunciate sono bastate a fa scattare l'allarme.

La donna aveva risposto con un coltello puntato alla gola dal figlio che la minacciava di non dire nulla a nessuno di quello che stava accadendo, dopo averla colpita alla testa per chiedere ancora denaro.

La sorella aveva compreso qualcosaa e chiamato i Carabinieri che avevano bloccato il giovane con ancora addosso il telefono cellulare della mamma, sottrattole per evitare di farle chiedere aiuto.

In caserma la donna ha raccontato tutto quanto avvenuto negli ultimi tempi, tra vessazioni, botte, insulti e minacce. Il ragazzo, incensurato, è stato quindi arrestato ed accompagnato in carcere a Capanne. La donna è stata accompagnata in ospedale per visite e cure.