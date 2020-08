Coltivano marijuana nel bosco, tre giovani colti sul fatto dai Carabinieri di Valfabbrica

Zaino in spalla, incuranti del caldo, a passeggio per i monti di Valfabbrica, ma non per la passione del trekking, bensì per curare una piccola piantagione di marijuana.

E' quanto hanno scoperto i Carabinieri di Valfabbrica seguendo le indicazioni dei cittadini che avevano notato le passeggiate di un gruppo di ragazzi verso una radura impervia sulle colline sovrastanti il piccolo centro umbro.

I Carabinieri hano iniziato a seguire i tre ragazzi e hano scoperto che avevano avviato una coltivazione di piante di marijuana. Ognuno con un compito specifico: chi andava a prendere l’acqua al vicino ruscello, chi preparava il composto di fertilizzante per agevolare la crescita delle piante, chi controllava lo spuntare dei germogli.

E quando le piante aveva raggiunto la piena fioritura era iniziata la raccolta e l'essiccatura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre ragazzi, colti sul fatto dai Carabinieri, si sono giustificati dicendo che avevano iniziato a coltivare marijuana per vincere la noia. Sono stati denunciati e le piante poste sotto sequestro, insieme con tutto il materiale per la coltivazione.