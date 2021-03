Inseguimento, ristoratore e complice avevano un carico di 2 chili e mezzo di hashish e 280 grammi di coca

L'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cortona: in auto avevano occultato alcuni panetti in una forma di pane svuotata dalla mollica. Il grosso trovato nell'abitazione di uno dei due

I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due cittadini italiani, residenti a Castiglione del lago, per spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati appena lasciato il raccordo Perugia-Bettolle, all'uscita Castiglione del Lago-Cortona.

Una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Cortona ed una pattuglia della stazione Carabinieri di Mercatale di Cortona, durante un posto di controllo nei pressi dell’uscita di Castiglione del Lago hanno notato un'auto che procedeva con andatura incostante. Giunta nei pressi del posto di blocco i militari intimavano l’alt, ma il conducente accelerava e tentava la fuga, invece di fermarsi.

Le due pattuglie iniziavano l’inseguimento dell’auto e notavano che veniva lanciata dal finestrino una grossa busta. Uno dei due equipaggi si fermava a recuperare la busta, all'interno della quale c'erano involucri di hashish, nascosti all'interno di una pagnotta di pane, tagliata a metà e svuotata della mollica.

La seconda pattuglia fermava l'auto e dalla perquisizione personale, veicolare e domiciliare dei due uomini venivano trovati, a casa del primo, un ventinovenne con precedenti di polizia per reati contro la persona, 10 grammi di hashish e tre telefoni cellulari usati per contattare i compratori; a casa del secondo, un trentacinquenne con numerosi precedenti alle spalle per reati specifici e proprietario di un ristorante a Castiglione del Lago, venivano rinvenuti, dietro un muro di cartongesso del suo garage 24 panetti sottovuoto di hashish del peso complessivo di 2 chili e mezzo nonché 22 ovuli contenenti cocaina per un peso 280 grammi. Lo stupefacente era purissimo, ancora da tagliare, quindi le dosi che ne sarebbero risultate sono numerosissime (circa 1.000 dosi).

Oltre allo stupefacente i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 700 euro in banconote di vario taglio ed un 1 bilancino di precisione. I due arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Arezzo.