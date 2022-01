Città di Castello: beccato con la droga in tasca a San Valentino, nei guai spacciatore

Non vendeva cioccolatini per San Valentino, ma aveva già piazzato una dose e altre quattro erano prenotate da altrettanti clienti, ma mai consegnate per l’intervento dei Carabinieri.

Un 35enne di nazionalità algerina, difeso dall’avvocato Giorgia Ricci, è finito sotto processo per possesso ai fini di spaccio.

L’uomo è stato denunciato a Città di Castello il 14 febbraio del 2020 dopo “aver ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, al prezzo di 20 euro e per aver detenuto sulla propria persona, ai fini di spaccio, 0,73 grammi” pari ad altre 4 dosi di cocaina.

I militari del Radiomobile avevano intercettato il 35enne, già conosciuto per spaccio e consumo di stupefacenti, lungo le vie del centro storico di Città di Castello, lo avevano seguito e assistito allo spaccio, procedendo al sequestro della droga e alla denuncia dell’uomo.

Denuncia che lo ha portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.