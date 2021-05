Spoleto, laboratorio per tagliare la cocaina nel garage condominiale: arrestato dai Carabinieri

L'uomo è stato trovato in possesso di oltre 1 chilogrammo di stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e 7mila euro in contanti

I Carabinieri del Radiomobile di Spoleto hanno scoperto, poco lontano dal centro storico, un laboratorio per il taglio, la lavorazione e il confezionamento di dosi di droga e hanno arrestato un uomo di origini albanesi.

L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato notato durante un serivizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione, mentre si allontanava dai garage di una palazzina con molti appartamenti.

I Carabinieri lo hanno fermato e chiesto i motivi della sua presenza in quel luogo. L'uomo non ha saputo dare spiegazioni precise e così i militari lo hanno perquisito, trovandogli addosso 17 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e un mazzo di chiavi che aprivano la porta di un box nel garage condominiale.

All’interno sono stati trovati e sequestrati 1,2 chili di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, 150 grammi di sostanza da taglio, diverso materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza, un frullatore e una pressa idraulica verosimilmente utilizzata per compattare lo stupefacente in panetti.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’indagato ove sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 7.000 euro in contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere in attesa di essere condotto davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida.