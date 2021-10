Umbria, droga nascosta tra le fette di bresaola: marijuana e hashish nel pacco alimentare da casa e destinato ad un detenuto

La Polizia penitenziaria di Orvieto ha soperto un pacco alimentare, destinato ad un detenuto, farcito di droga. Lo stupefacente era nascosto tra le fette di bresaola.

"Brillante operazione della Polizia Penitenziaria di Orvieto. Un detenuto si è fatto spedire un pacco alimentare, tramite corriere, dall’esterno al cui interno era occultata sostanza stupefacente, hashish e marijuana, con confezionamento frazionato in diverse dosi del peso di circa 130 grammi - commenta Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria - La sostanza era nascosta all'interno di fette di bresaola accuratamente confezionata sottovuoto. Il personale di Polizia penitenziaria operante non si è fatto ingannare e così ha evitato che un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti potessero fare ingresso in carcere. Il detenuto è stato deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà mentre sono in corso accertamenti per l'individuazione del soggetto che ha spedito la droga. Questo è solamente l’ultimo intervento fatto dalla penitenziaria di Orvieto che ogni giorno col proprio lavoro garantisce la sicurezza nel carcere. L'encomio del Sappe Umbria va al personale della casa circondariale di Orvieto che, nonostante le tante criticità, si conferma baluardo contro l'illegalità, garantendo l'ordine e disciplina all'interno del penitenziario".

L’hashish, la cocaina, l’eroina, la marijuana e il subutex - una droga sintetica che viene utilizzata anche presso il SERT per chi è in trattamento sono quelle che più diffuse e sequestrate dalla Polizia penitenziaria.