Capanne, va a trovare il compagno detenuto con la droga nascosta negli slip: processata

Porta la droga in carcere al proprio compagno detenuto, beccata dai cani anti droga e processata.

Protagonista della vicenda una 34enne di origini brasiliane, difesa dall’avvocato Emanuela Rondoni, accusata di spaccio per “aver detenuto 3 pasticche di subxone (contenente Buprenorfina)” nascoste negli slip “nel mentre stava facendo accesso all’interno della Casa Circondariale di Capanne al fine di far visita al proprio convivente” che vi si trovava in quanto detenuto.

Secondo la Procura, con questo comportamento, avrebbe “posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cedere tale sostanza al detenuto”. Cosa che non le riusciva perché la droga veniva trovata e sequestrata “in sede di controllo in entrata da parte di personale della Polizia penitenziaria, nell’occasione coadiuvata da personale di unità cinofile della Guardia di finanza”.

Episodio avvenuto a Capanne il 9 novembre del 2017 e costato il rinvio a giudizio della donna davanti al I Collegio del Tribunale penale di Perugia.