Si aggira in auto per Pianello con 68 dosi di cocaina da spacciare: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella e della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato un 21enne di origine albanese senza fissa dimora per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era stato segnalato dai residenti della zona, allarmati dall'aggirarsi del soggetto in auto per le vie di Pianello.

Il giovane è stato controllato mentre era a bordo della propria vettura e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 68 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 52 grammi, la somma di 635 euro suddivisa in banconote di vario taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio e un telefono cellulare utilizzato per gestire i contatti con gli acquirenti.

All’esito dell’udienza di convalida in Tribunale al 21enne è stata applicata la misura cautelare in carcere. Droga e cellulare sono stati sequestrati.