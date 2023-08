Scende dall'aereo con la droga in tasca, individuato dai cani della Guardia di finanza

Un giovane italiano è stato fermato appena subito dopo lo sbarco all’aeroporto “San Francesco di Assisi” di Perugia, proveniente da Catania, dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari delle Unità cinofile della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia perché trovato in possesso di una modica quantità di droga.

Il giovane, domiciliato a Perugia, mentre attraversava lo spazio doganale è stato individuato grazie ai cani delle Fiamme Gialle in servizio allo scalo aeroportuale e non ha potuto che ammettere il possesso della sostanza stupefacente che custodiva nel portafogli e che è stata quindi sequestrata per la successiva distruzione.

Sempre grazie ai cani della Guardia di finanza nei giorni scorsi è stato fermato un altro giovane, questa volta negli spazi antistanti l’aeroporto internazionale: l’uomo stava attendendo l’arrivo di un passeggero all’esterno dello scalo, forse proprio per evitare eventuali controlli delle forze di polizia presenti all’interno. Il caso però ha voluto che l’unità cinofila della Guardia di Finanza avesse terminato il proprio turno e stesse uscendo per fare rientro alla base, quando il cane, in prossimità del mezzo militare appositamente allestito per il trasporto degli animali, ha “puntato” il ragazzo che di lì a poco è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Per entrambi è scattata la denuncia.