"Se non paghi sei morto", chiedevano interessi del 700% sulle partite di droga: sgominata banda di trafficanti

Nove persone indagate, di cui cinque sottoposte a misure cautelari, per un traffico di droga e di usura che abbracciava buona parte della provincia di Perugia, partendo da Ponte San Giovanni e raggiungendo Bastia Umbra, Assisi, ma con ramificazioni anche nei comuni di Spello, Bevagna, Cannara e Montefalco.

Il gruppo criminale è stato scoperto dei finanzieri del Comando Provinciale di Perugia. I militari hanno eseguito tre ordini di custodia in carcere, uno di arresti domiciliaci e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; altre quattro persone risultano indagate per traffico e spaccio di hashish ed cocaina.

Le indagini sono state avviate l’anno scorso, dirette dalla Direzione Distrettuale antimafia e antiterrorismo, e sono state condotte tramite intercettazioni telefoniche, ambientali e con l'utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare e di videoripresa, che hanno permesso di ricostruire le modalità di azione del gruppo, composto da cittadini di origine marocchina e italiana.

Nei confronti di uno degli indagati sono emersi anche elementi per i reati di usura e tentata estorsione, in quanto, a fronte della cessione di cocaina per 4.000 euro, aveva preteso dall'acquirente, per il ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito, interessi aggiuntivi con l'applicazione di un tasso su base annua del 757%, minacciandolo di morte se non avesse pagato.

Nel corso dell'indagine sono stati effettuati 9 arresti di corrieri e sequestrati 40 chilogrammi di droga, oltre a decine di migliaia di euro in contanti.

Il giudice per le indagini preliminari ha confermato “l'esistenza di una collaudata rete criminale” e “una prolungata attività illecita, con carattere professionale, di cittadini stranieri ed italiani dediti all'immissione nel mercato perugini di stupefacente” e disposto le misure cautelari.