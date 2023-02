Fontivegge, tre giovani fermati con l'hashish, segnalati alla Prefettura e invitati a seguire un percorso anti dipendenze

Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge hanno identificato due italiani che si aggiravano per Fontivegge per l'acquisto di stupefacente.

I due ragazzi, fermati dagli agenti, hanno consegnato l'hashish acquistato, che è stata sottoposta a sequestro, e sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Sempre a Fontivegge gli agenti hanno sequestrato dell'hashish a un ragazzo che, trovato in un luogo dove di solito vi è acquisto e consumo di stupefacenti, è stato fermato per un controllo identificativo.

Anch'egli ha consegnato spontaneamente la sostanza detenuta ed è stato segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative di competenza, con l’invito a seguire un programma terapeutico e socio riabilitativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.