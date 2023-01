Fontivegge, giovane beccato con l'hashish in tasca: segnalato alla Prefettura e invitato a seguire un corso sulle dipendenze

Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge della Polizia locale di Perugia hanno fermato e identificato due giovani, stranieri, durante i servizi di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno dei due è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish.

La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative di competenza e l’invito a seguire un programma terapeutico e socio riabilitativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.