Espulso a giugno, trovato in giro per Fontivegge dai Carabinieri: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno svolto un controllo straordinario nel quartiere di Fontivegge che hanno permesso di identificare e controllare numerose persone.

I i militari hanno denunciato in stato di libertà un tunisino di 23, senza fissa dimora, irregolare e con precedenti di polizia per aver omesso di ottemperare all’Ordine del Questore di Perugia di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, notificatogli nel giugno 2023.

Durante il servizio è stato controllato un turco di 26 anni, residente in provincia di Arezzo e con precedenti di polizia che è stato sottoposto a sanzioni amministrative e segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di modica quantità di hashish.