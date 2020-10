Spacciavano droga a Fontivegge anche durante il lockdown: sgominata banda di trafficanti e spacciatori

La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Perugia hanno arrestato sei cittadini di origine nigeriana (alcuni con ordine di carcerazione altri ai domiciliari) per traffico e spaccio di marijuana e cocaina nel capoluogo umbro.

L'indagine è stata svolta dal Gruppo operativo antidroga del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia e diretta dalla Procura della Repubblica e ha permesso di individuare i componenti di un gruppo criminale che si approvvigionava di ingenti quantitativi di droga presso alcuni connazionali residenti nel Lazio.

Attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sono stati raccolti elementi, anche con videoriprese dei luoghi di spaccio, utili all'indagine e che hanno portato al sequestro di droga e all'arresto di diversi corrieri.

Il gruppo di nigeriani, facente capo ad un connazionale e alla moglie che curavano l'approvvigionamento e la distribuzione di droga da spacciare su piazza, smerciava nel quartiere Fontivegge anche durante il periodo di lockdown.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 2,3 chilogrammi di marijuana e 90 grammi di cocaina; sono stati arrestati in flagranza di reato sei corrieri che avevano raggiunto la città di Perugia utilizzando treni ed autobus; sono stati segnalati, alla Prefettura cinque consumatori abituali di sostanze stupefacenti; ricostruiti 184 episodi di cessione al dettaglio di marijuana.

Il servizio si pone in un’ottica di rafforzamento del contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti che la Guardia di finanza sta perseguendo nelle zone cittadine più sensibili a fenomeni di illegalità, come la stazione di Fontivegge a Perugia e testimonia l’impegno operativo del Corpo per contrastare un fenomeno connotato da forte disvalore e pericolosità sociale, con particolare riferimento ai giovani, generalmente più esposti al rischio di assunzione di sostanze stupefacenti.