Dorme in un sottoscala di un condominio a Fontivegge: trovato con droga e taglierino in tasca, denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un condominio di Fontivegge per la presenza di uno straniero sorpreso da un residente a bivaccare in un sottoscala nel parcheggio privato dell’edificio.

I poliziotti hanno trovato l'uomo, un 38enne straniero, addormentato su un giaciglio di fortuna. A suo carico sono risultati numerosi precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, danneggiamento, ricettazione e furto. Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati della marijuana e un taglierino.

Essendo sprovvisto di documenti, il 38enne è stato accompagnato in Questura di Perugia ed è emerso anche un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, emesso il 23 dicembre del 2022 e un divieto di dimora nel Comune di Perugia, emesso il 29 luglio del 2022.

Per questi motivi è stato denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e al provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Perugia, oltre che per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.