Droga e generi alimentari rubati, controlli della Polizia locale alla stazione

Droga e furto di generi alimentari. Gli agenti del del Nucleo decoro Fontivegge hanno effettuato dei controlli nella zona di Fontivegge e in piazza del Bacio hanno fermato un cittadino slovacco che aveva appena acquistato della droga.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo è stato segnalato per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Identificati anche due cittadini rumeni trovati in possesso di prodotti alimentari, dei quali non potevano giustificare l'acquisto. La merce è stata sequestrata e poi riconosciuta dall'addetto alla vendita di un negozio di alimentari di via Cortonese, al quale è stata restituita.

I due sono stati denunciati per ricettazione.