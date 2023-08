Perugia, vede la Polizia e scappa: in tasca aveva droga e un coltello

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato e denunciato un 49enne tunisino, con numerosi precedenti di polizia, trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una dose di hashish.

I poliziotti hanno notato due persone, in via Campo di Marte, che alla loro vista hanno cambiato improvvisamente direzione, tentando di eludere il controllo.

Uno dei due, rintracciato e fermato dagli agenti, alla richiesta di esibire i documenti, è apparso particolarmente nervoso e insofferente al controllo. Per questo motivo, sospettando potesse celare dello stupefacente, è stato sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. Gli agenti hanno rinvenuto un coltello serramanico e della sostanza stupefacente, poi risultata essere del tipo “hashish”. Sentito in merito al possesso dell’arma, il 49enne non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

L’uomo è stato multato per detenzione di sostanza stupefacente e denunciato per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Lo stupefacente e il coltello, invece, sono stati sottoposti a sequestro.