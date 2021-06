Conviventi e spacciatori, coppia trovata con dosi di eroina e denunciata

I militari hanno fermato l'uomo per strada e trovato in possesso di stupefacente hanno esteso la perquisizione a casa, dove c'era la donna, altra droga e materiale per confezionare le dosi

I Carabinieri di Perugia hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, un 40enne tunisino, domiciliato a Perugia, e la convivente di 29 anni, nata in Romania, domiciliata a Perugia, entrambi già noti ai Carabinieri.

Il tunisino è stato controllato in via Settevalli e all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti 3 grammi circa di eroina.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di trovare 1 involucro contenente 5 grammi circa di eroina; 1 bustina contenente 1 grammo circa di hashish; 1 bilancia elettronica; materiale per il taglio e il confezionamento del narcotico; la somma di 956,40 euro in contanti e 3 telefoni cellulari.

Il narcotico e i reperti sono stati tutti sottoposti a sequestro.