Gira in centro con la droga in tasca, denunciato ed espulso dalla Polizia

Girava per il centro storico di Perugia con la droga in tasca pronta per lo spaccio, ma è incappato in una pattuglia della Squadra Volante ed è stato fermato e denunciato. Dai controlli è emerso che era irregolare sul territorio nazionale e sono state avviate le pratiche di espulsione.

Il giovane, algerino di 20 anni, è stato notato dai poliziotti impegnati in servizio di controllo del territorio. Il 20enne alla vista degli agenti ha provato a far perdere le sue tracce, ma è stato subito fermato.

Un primo controllo ha permesso di reperire all’interno di una tasca del giacchetto indossato dal ragazzo, della sostanza stupefacente: 3 grammi di hashish, subito sequestrati.

L’accertamento foto dattiloscopico effettuato dagli agenti del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica ha permesso di confermare l’identità dell’uomo il quale, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

L'Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche per l'espulsione dal territorio nazionale.