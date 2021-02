Viola il coprifuoco e viene beccato alla guida con la droga in tasca, multa e ritiro della patente

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Assisi hanno inseguito e fermato un furgone che viaggiava a velocità sostenuta sulla strada statale 75 nel territorio assisano.

Una volta raggiunto i mezzo e fatto fermare in sicurezza all'interno di un'area di servizio, gli agenti hanno controllato il conducente, un 26enne di origini albanesi noto alle forze dell’ordine perché assuntore abituale di sostanze stupefacenti e residente nel Comune di Bastia Umbra. Il giovane non riusciva a dare valide giustificazioni sulla sua presenza fuori comune, in base alle norme anti contagio che vietano spostamenti tra comuni in orario notturno. Per tale motivo veniva multato di 533 euro.

Nel corso del controllo veniva anche trovato un involucro in cellophane contenente cocaina, per un peso di 0.50 grammi. La droga, che per sua stessa ammissione sarebbe stata utilizzata per uso personale veniva sequestrata e il soggetto segnalato alla locale Prefettura come assuntore.

Per il 26enne è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.