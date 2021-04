Beccato dalla Polizia al pratino di San Francesco, denunciato per possesso di droga e multato per violazione norme Covid

Il 20enne era fuori comune senza motivo e in tasca aveva marijuana e hashish

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Upgsp diretti dal Commissario Monica Corneli hanno controllato un 20enne, marocchino, nella zona di San Francesco al Prato.

Il cittadino straniero è stato multato in quanto, residente al di fuori del Comune di Perugia ed in considerazione dell’attuale normativa Covid, non ha fornito una valida ragione relativa alla sua presenza a Perugia.

E' stato anche denunciato in quanto all'esito del controllo personale è stato trovato in possesso di oltre 13 grammi di marijuana e oltre 3 grammi di hashish.

Al termine delle attività di rito il cittadino straniero veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre che sanzionato per la normativa Covid.