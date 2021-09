Si aggira per Fontivegge con la droga, un coltello e un decreto di espulsione in tasca: denunciato

Si aggira per Fontivegge con la droga e un coltello in tasca, ma incappa in un controllo della Polizia e viene denunciato.

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio, ha fermato un soggetto in piazza Vittorio Veneto, nell’area della stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge.

L’uomo si è subito mostrato insofferente al controllo e molto innervosito dalla presenza degli agenti. Identificato come un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe 1995, ha a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina e una inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il Paese.

Il 26enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di una dose di hashish e di un coltello a serramanico di oltre 20 centimetri.

Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dall’Italia.