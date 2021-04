Trovato in possesso di hashish appena acquistato, giovane segnalato alla Prefettura come assuntore di droga

I Carabinieri del Radiomobile di Assisi hanno fermato e controllato un giovane che aveva tentato di allontanarsi una volta incrociata la pattuglia.

I militari erano impegnati nel controllo del territorio e per il rispetto della normativa anticovid, quando hanno notato il giovane che cercava di nascondersi e apoi allontanarsi. In tasca aveva un grammo e mezzo di hashish appena acquistato per uso personale.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di stupefacenti.

Le operazioni di controllo del territorio della Compagnia di Assisi sono svolte con l’impiego di numerose pattuglie che procedono al controllo degli ambiti cittadini e dei luoghi di culto, coadiuvati dalle squadre operative di supporto del 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”.