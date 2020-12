Cercatori di funghi fanno scoprire deposito di droga nel bosco: sequestrati due chili di cocaina

I Carabinieri di Perugia hanno sequestrato, in località Borgogiglione, tra i Comuni di Magione e Corciano, 2 chilogrammi di cocaina confezionati in due panetti, di 1 chilo ciascuno, avvolti in cellophane trasparente.

L’operazione è nata dalla segnalazione da parte di un gruppo di cercatori di funghi del via vai di soggetti all’interno dell’area boschiva. Individuato il luogo i militari hanno iniziato a perlustrare la zona fino ad individuare un luogo dove era nascostala droga: sotto un mucchio di sassi, a pochi metri dalla strada asfaltata.

In un’insenatura posta tra due grossi sassi, nascosti sotto piccole pietre e foglie, sono stati rinvenuti e sequestrati i due panetti di sostanza stupefacente.