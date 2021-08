Assume droga e sviene per strada, soccorso dalla Polizia: era ricercato

L'uomo era soggetto all'obbligo di dimora, ma il giudice ha revocato la misura e disposto l'arresto per le molteplici violazioni compiute per acquistare la droga

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal commissario Monica Corneli, sono intervenuti a Fontivegge dove era stata segnalata la presenza di una persona intenta a drogarsi tramite una siringa.

All’arrivo degli agenti l'uomoi, un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe 1991, con numerosi precedenti di polizia in merito al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, è stato trovato seduto su dei gradini di una scala, immobile.

A suo carico è emersa la revoca da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, della misura dell’obbligo di dimora nel territorio del comune di Perugia e la sostituzione con la custodia in carcere per le molteplici violazioni degli obblighi cautelari.

L’uomo, trovato con due coltelli al seguito subito dopo aver effettuato un furto all’interno di una autovettura in via Settevalli nel mese di luglio, è stato accompagnato dagli agenti a Capanne.