Spaccio in via del Macello, arrestato mentre cede dosi e con 2 grammi di eroina in tasca

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno arrestato un tunisino di 40 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, per possesso di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato l'uomo, durante un servizio di pattuglia in via del Macello, mentre cedeva delle dosi di stupefacente ad altre persone. Subito bloccato e peqruisito, il 40enne è stato trovato in possesso di 3 dosi di eroina, per un peso complessivo di 2 grammi, 145 euro come provento dell'attività di spaccio e 2 telefoni cellulare.

Il narcotico e i reperti sono stati tutti sottoposti a sequestro, mentre l'uomo è stato portato in tribunale per il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alle forze dell’ordine.