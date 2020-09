Scappa ad un controllo, viene ripreso e aggredisce gli agenti: arrestato e condannato

Gli agenti del Reparto prevenzione crimine hanno arrestato un cittadino tunisino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per spaccio di stupefacenti.

Lo straniero era scappato dal centro storico per non farsi controllare dalle forze dell'ordine, ma è stato inseguito e intercettato poco lontano. Una volta raggiunto, lo straniero ha cercato di liberarsi degli agenti dimenandosi e tirando calci.

Nella fuga aveva gettato uno zainetto con dentro 70 grammi di hashish, 90 euro in banconote di diverso taglio, un orologio Rolex contraffatto e un cellulare Iphone.

Il tunisino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di spaccio di stupefacenti, è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, false attestazioni a pubblico ufficiale e inosservanza all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'udienza di oggi il giudice ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo, su richiesta di patteggiamento ad un anno e sei mesi, con espulsione dall'Italia.