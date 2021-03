Spaccia ai giardini di Prato Smeraldo, in manette 18enne con la droga nascosta negli slip

Beccato a spacciare ai giardini di Prato Smeraldo dopo che i residenti avevano segnalato strani movimenti attorno ad una panchina.

A finire in manette un giovane di 18 anni, con qualche precedente specifico, bloccato dalla Polizia di Foligno dopo un appostamento.

I residenti avevano segnalato la presenza di strani soggetti vicino ad una panchina ai giardini di Prato Smeraldo. Soggetti sconosciuti che andavano e veniva, si incontravano con un ragazzo e poi si allontanavano. Così gli agenti si sono appostati e hanno atteso.

I poliziotti hanno visto arrivare il ragazzo poi arrestato e difeso dall’avvocato Dario Epifani, lo hanno visto che si sedeva sulla panchina e aspettava. Dopo diverso tempo è arrivata una persona, ha scambiato qualche parola con il giovane, si sono passati qualcosa e si sono separati.

Gli agenti hanno fermato il giovane e lo hanno perquisito, trovandogli addosso, nascosto all’interno della giacca, un tirapugni e un bilancino di precisione. Allora lo hanno portato in Commissariato per l’identificazione, la perquisizione approfondita e la contestazione del possesso di quella che è considerata un’arma.

In Commissariato, però, sono saltate fuori tre dosi di marijuana nascoste negli slip. Estendendo la perquisizione nell’abitazione del giovane sono state trovate altre dosi, per un totale di 130 grammi, dalle quali si sarebbero potute ricavare 63 dosi.

In Tribunale il giudice ha convalidato l’arresto, ma ha disposto a carico del giovane l’obbligo di dimora nel comune di Foligno, l’obbligo di firma quotidiana in Commissariato e di rimanere in casa dalle 18 alle 8 del giorno successivo. Il 17 marzo proseguirà il procedimento per direttissima.