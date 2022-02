Arrestato per lo spaccio nel parcheggio, il giudice: "Improbabile una condanna a più di 2 anni, meglio il divieto di dimora in Umbria"

Convalida dell’arresto e scarcerazione, ma con divieto di dimora in Umbria. È quanto ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia a carico di un albanese di 46 anni arrestato il 18 febbraio per spaccio di droga a Bastia Umbra dagli agenti del Commissariato di Assisi dopo aver ceduto una dose a un 28enne.

L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Aiello, è accusato di aver ceduto “0,73 grammi di cocaina” ad un acquirente e di essere stato trovato in possesso di “10,48 grammi di cocaina suddivisa in 16 involucri abilmente occultati all’interno della” sua autovettura”.

L’attenzione degli agenti, che si trovavano in un parcheggio pubblico nei pressi dell’ufficio postale di Bastia Umbra, è stata attirata dal sopraggiungere di un’autovettura che aveva arrestato la sua marcia lasciando il motore e i fari accesi. Poco dopo, i sospetti hanno trovato conferma con il sopraggiungere di un altro veicolo. I poliziotti hanno notato che i due conducenti, senza scendere dalle auto, si sono scambiati qualcosa dal finestrino.

Il cliente è stato fermato a bordo della sua autovettura e ha consegnato spontaneamente agli agenti la dose di cocaina, ancora confezionata in un involucro in cellophane, acquistata poco prima al prezzo di 70 euro. Lo spacciatore, accortosi della presenza dei poliziotti, ha cercato di nascondere lo stupefacente ne “punto di congiunzione del sottoscocca” di un autocarro con il cassone posteriore. È lì che gli agenti hanno trovato “un contenitore di plastica con all’interno le 16 palline di cellophane uguali a quella sequestrata” al cliente. Addosso al 46enne gli agenti hanno trovato 240 euro in contanti.

In sede di interrogatorio a Capanne l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha ritenuto che la riqualificazione del fatto secondo il quinto comma della legge sugli stupefacenti impedisce la carcerazione e diventa “improbabile, tenuto contro delle modalità dei fatti, della mancanza di precedenti penali e di polizia, che all’esito del giudizio possa derivare una sanzione superiore ai due anni di reclusione o che impedisca l’applicazione della sospensione condizionale della pena” e, quindi, ha ritenuto che si potessero "soddisfare le esigenze cautelari evidenziate, con il divieto di dimora in Umbria, idoneo ad allontanarlo e a interrompere i legami criminosi da poco instaurati”.