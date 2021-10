Condannato a 4 anni di carcere per droga a Napoli, arrestato a Castel del Piano

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno rintracciato un 51enne campano che deve scontare la pena di 4 anni, 2 mesi e 7 giorni di reclusione in carcere.

L'uomo è stato individuato e fermato in esecuzione di un provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D'appello di Napoli, per aver commesso una serie di reati, nel napoletano, tra l’ottobre del 2012 e giugno 2013, in violazione della normativa sugli stupefacenti.

L’arrestato è stato portato al carcere di Capanne.