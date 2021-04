Gubbio: gettano la droga dal finestrino dell'auto durante l'inseguimento, arrestati

Due giovani di Foligno sono stati bloccati dai militari. Multati anche per violazione del divieto di spostamento tra comuni

I Carabinieri di Gubbio hanno arrestato due 21enni, cittadini albanesi, incensurati, per possesso ai fini di spaccio di droga.

I due sono stati intercettati mercoledì pomeriggio dai militari del Radiomobile di Gubbio a bordo di una Fiat Punto all’uscita Padule della variante della strada statale 219.

i due giovani, nonostante i Carabinieri viaggiassero con lampeggianti e sirena accesi, non si sono fermati, provando a fuggire. Nel corso dell'inseguimento il passeggero ha gettato un barattolo dal finestrino.

Quando sono stati fermati i due giovani, residenti a Foligno, hanno provato a giustificarsi dicendo che non volevano essere multati per aver violato le disposizioni anti Coronavirus.

I Carabinieri avevano, però, recuperato il barattolo, contenente 18 dosi preconfezionate di cocaina. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare e il passeggero aveva con sé la somma di 190 euro.

La perquisizione domiciliare, effettuata dai Carabinieri di Foligno ha portato alla scoperta di una scatola con 2.800 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita e posta anch’essa sotto sequestro.

Il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e ha disposto per i due la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi sono stati sanzionati per la violazione della normativa Covid e nei loro confronti i Carabinieri hanno avviato anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel comune di Gubbio.

