Occupano un appartamento a Porta Pesa, scovati e sgomberati da Polizia, Municipale e Asl

Stabile occupato in centro storico, intervengono Poliziadi Stato, Polizia locale e Asl per lo sgombero e la messa in sicurezza.

Il personale della Questura di Perugia in servizio presso il posto di polizia Centro Storico dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto dal commissario Monica Corneli, ha effettuato, un servizio di osservazione e controllo per scovare edifici che potessero costituire un possibile rifugio di soggetti sbandati e criminali.

Nella giornata di oggi è stato predisposto e attuato un servizio straordinario nel corso del quale la Polizia di Stato, unitamente a personale della Polizia locale e dell’Azienda Sanitaria ha individuato, a Porta Pesa, degli appartamenti fatiscenti di un condominio occupati da personaggi sospetti.

All’interno dei locali, in stato fatiscente, sono stati trovati tre cittadini extracomunitari di origini tunisine, rispettivamente classe '70, '73 e '90, tutti con precedenti di polizia ed attualmente in regola con il permesso di soggiorno; rinvenuti circa 15 grammi di marijuana in carico a due dei tre soggetti identificati, unitamente ad un kit di confezionamento compreso di bilancino di precisione.

I due sono stati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il terzo tunisino è stato denunciato per il reato di false attestazioni.