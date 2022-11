Pedinato e arrestato mentre spaccia a Fontivegge: in manette un 38enne

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38enne di origini tunisine.

L’uomo è stato notato mentre cedeva a un acquirente una dose di eroina per un peso complessivo di circa 0.40 grammi.

Fermato dagli operatori, il 38enne è stato poi sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, oltre alla dose ceduta al cliente, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di una tasca degli indumenti, circa 12 grammi di eroina già confezionata in dosi, la somma in contanti di 135 euro nonché il telefono in uso all’indagato.

Gli accertamenti hanno consentito di acquisire indizi sull'uomo e relativi a una fiorente attività di spaccio di eroina posta in essere nella zona della stazione ferroviaria di Perugia.

Le indagini, condotte con appostamenti e l'ascolto di testimoni, hanno documentato come l’indagato incontrasse i clienti nel quartiere limitrofo alla stazione ferroviaria, i quali, per fissare i relativi appuntamenti, contattavano sempre la stessa utenza telefonica, in uso all’indagato, fittiziamente intestata e dedicata alla illecita attività.

Il 38enne è stato condotto in carcere a Perugia.