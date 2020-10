Beccata dai Carabinieri in scooter sotto l'effetto della droga: denunciata 19enne

I Carabinieri di Cannara hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Si tratta di un 40enne di origini straniere che circolava alla guida di un'autovettura e una 19enne italiana sorpresa in sella al suo scooter.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai Carabinieri mentre procedeva lungo la strada tenendo una guida spericolata. Raggiunto e fermato dai militari, appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, si rifiutava di sottoporsi all’alcoltest. Accompagnato in caserma è stato denunciato e gli sono stati ritirati la patente di guida ed il permesso internazionale di guida. I documenti sono stati inviati in Prefettura per la valutazione del divieto di guida in Italia.

La ragazza, una 19enne del posto, è stata fermata poco dopo mentre guidava uno scooter sotto l'effetto di droghe. Anche per la giovane è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.