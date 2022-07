Drammatico incidente nel cuore della notte: muore 18enne

Drammatico incidente nel cuore della notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio lungo la vecchia Flaminia, nel comune di Trevi. L'allarme è scattato intorno alle 4.45. Per cause ancora in fase di accertamento l'auto con a bordo tre ragazzi si è schiantata contro il guardrail. Un 18enne è morto.

La dinanica dell'incidente è al vaglio del carabinieri. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Il ragazzo alla guida, anche lui 18enne, sarà sottoposto agli esami per stabilire le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente.

Gli altri due ragazzi a bordo dell'auto sono stati soccorsi dall'ambulanza e portati all'ospedale di Foligno. Il primo è stato sottoposto ad accertamenti, è in buone condizioni e ora è in Osservazione Breve al Pronto soccorso di Foligno. L'altro ragazzo ha riportato lesioni agli arti inferiori che hanno richiesto l'intervento dei chirurghi del "San Giovanni Battista". È in sala operatoria.