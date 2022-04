"Addio Lucia", Marco Liorni saluta la dottoressa morta in Giordania: era stata sua concorrente

"Addio Lucia, riposa in pace". E' il saluto di Marco Liorni, conduttore tv, rivolto a Lucia Menghini, l'anestetista tirocinante di Foligno, morta venerdì notte in un incidente stradale in Giordania. Lucia era in vacanza con due amiche, anche loro medico, rimaste gravemente ferite.

Lucia aveva partecipato questa estate al game show condotto dal giornalista nella squadra delle Pignolette. Toccante il saluto che le ha rivolto Liorni, rivolgendo un abbraccio e le condoglianze ai suoi familiari.

Tra i tanti commenti al post quello di Andrea Paris, prestigiatore e folignate come Lucia: "Noi tutti a Foligno siamo senza parole. Un abbraccio alla sua famiglia".