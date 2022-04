Giovane medico morta in Giordania, il cordoglio dell'Usl 2: "Professionista seria dalla grande passione"

"Ho appreso con grande dolore la tragica notizia della scomparsa della nostra giovane professionista folignate Lucia Menghini. Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti e senza parole. Vorrei unirmi al dolore dei colleghi della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Spoleto, dove la giovane dottoressa prestava servizio ed esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti l'hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali". Questo il pensiero e le parole del direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, a cui si associa la direzione aziendale alla notizia della morte del giovane medico, morta in un incidente stradale, mentre era in vacanza, in Giordania, con alcune colleghe.

Cordoglio e profondo dolore viene espresso anche dalla responsabile della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione del "San Matteo degli Infermi" di Spoleto, Marina Vissani, sconvolta per l'accaduto. "Una ragazza solare, sempre disponibile, con una grande passione per il lavoro, senso di appartenenza, dedizione, professionalità".



"La dottoressa Menghini ha iniziato il tirocinio da noi a gennaio - ricorda Vissani - era specializzanda del primo anno. Si è subito distinta per la sua preparazione, sobrietà e dedizione ai pazienti. Aveva grande desiderio di apprendere le tecniche anestesiogiche e si era subito integrata con il personale di sala operatoria. Ricordiamo con affetto il suo dolce sorriso, i suoi modi gentili e garbati e i grandi occhi azzurri".



Le più sentite condoglianze ai familiari vengono espresse anche dal direttore dell'ospedale di Spoleto, Orietta Rossi, e dal direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza della Usl Umbria 2 Giuseppe Calabrò.