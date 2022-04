Dramma in vacanza, è una folignate 31enne la vittima dell'incidente in Giordania

Una comitiva di turisti umbri è rimasta coinvolta in un incidente stradale in Giordania. Il gruppo si trovava in Medio Oriente per una vacanza. Nello scontro sarebbe morta una persona, ma non si conoscono al momento i dettagli dell'accaduto né l'identità delle persone coinvolte. Partite nei giorni scorsi, le tre dottoresse sarebbero dovute rientrare in Italia domenica.

AGGIORNAMENTO

E' Lucia Menghini, 31enne di Foligno, la vittima di un incidente stradale in Giordania. Come riporta il Messaggero, la giovane folignate, anestesista tirocinante, era in vacanza con due amiche e colleghe perugine. Le ragazze sono rimaste ferite in modo grave. Risultano ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Amman. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.