Dramma sulla E45, schianto tra auto: due morti

Schianto nella tarda serata di ieri, 1 ottobre, lungo la E45. Drammatico il bilancio: 2 persone morte e 7 ferite nello scontro tra tre automobili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente si è verificato lungo la quattro corsie tra gli svincoli di Pantalla e Marsciano, lungo la carreggiata per Perugia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Carreggiata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi ai feriti. Accertamenti in corso sulle cause.