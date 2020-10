Dramma a San Mariano di Corciano, trovato cadavere in un appartamento

Nel tardo pomeriggio di oggi è stato trovato il corpo di una donna privo di vita in un'abitazione nel quartiere di San Mariano di Corciano. Il decesso è stato constatato dal personale medico del 118 che nulla ha potuto fare dato che la morte risalive a diverse ore prima la scoperta. C'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per accedere all'appartamento. La vittima, secondo quanto si apprende, non rispondeva da ore al telefono e al campanello ai propri familiari. La donna aveva 55 anni e sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso.

