Dossieraggio, Cantone in Commissione Antimafia: "Accessi abusivi in numero mostruoso"

Che non si tratti di dossieraggio, ma di accesso abusivi a banche dati dell’antimafia, come più volte sottolineato dagli investigatori della Procura di Perugia, appare sempre più un cavillo linguistico, soprattutto dopo i numeri forniti dal procuratore Raffaele Cantone nel corso dell’audizione in commissione Antimafia: “II sottotenente Striano in quattro anni ha consultato 4.124 Segnalazioni di operazioni sospette, un numero spropositato, e scaricato 33.528 file dalla banca dati della Dna”.

Gli accessi sono più degli 800 di cui si è parlato e scritto nei giorni scorsi, leggendo anche i nomi di politici, vip, sportivi e personaggi dell’industria e del mondo scientifico. Secondo Cantone e i suoi investigatori dal 1° gennaio 2019 al 24 novembre 2022 il tenente della Finanza avrebbe consultato 4.124 Soso all'interno della banca dati Siva, controllato 171 schede di analisi e 6 schede di approfondimenti, relative a 1.531 persone fisiche e 74 persone giuridiche. Le ricerche hanno riguardato 1.123 persone nella banca dati Serpico, mentre sono 1.947 le ricerche alla banca dati Sdi. “Siamo ad oltre 10mila accessi e il numero è destinato a crescere in modo significativo - ha detto Cantone - Striano interrogava il sistema spesso perfino se stesso, la moglie, probabilmente per vedere se c'erano delle sos che lo riguardavano. Se questo è dossieraggio o meno non spetta a me dirlo”.

A domanda di un componente della Commissione, il procuratore Cantone ha riferito che gli accessi hanno anche riguardato il periodo della campagna elettorale delle ultime elezioni politiche. Preoccupante, infine, il fatto che in corso di indagine e dopo che la vicenda era già stata portata all’attenzione da parte della stampa, qualcuno ha effettuato degli accessi abusivi.