Sport a Perugia, cosa è stato fatto? I progetti conclusi, i finanziamenti e quelli futuri. Pastorelli: "Ecco il piano per il 2022 e i grandi eventi"

Un bilancio meticoloso, ricco di risultati portati a casa, fondi trovati e ridistribuiti alle società per sopravvivere al Covid, nuovi e vecchi cantieri che continuano ad operare per stralci per migliorare i grandi contenitori sportivi della città. Un bilancio di metà mandato che l'assessore comunale di Perugia, Clara Pastorelli, insieme al sindaco Romizi e agli uffici comunali, hanno fortemente voluto per ribadire con fatti che lo sport - veicolo anche sociale e di crescita - è al centro del programma di mandato dell’Amministrazione comunale di Andrea Romizi.

“L’incontro – ha spiegato l’assessore – nasce dalla volontà di aggiornare la città su ciò che è stato fatto nel settore sport dal 2019 ad oggi, ma anche per far conoscere i progetti futuri che sono in cantiere per il 2022. Una sorta di resoconto che l’assessorato è pronto ad offrire ad intervalli regolari, tenuto conto dell’importanza dei numeri del fenomeno, con ben 70 impianti comunali esistenti in città”. Il piano per lo sport a Perugia si è sempre mosso con due obiettivi: da un lato efficientare tutta l’impiantistica sportiva, operando per step e priorità con attenzione alle strutture della città e della periferia; in secondo luogo razionalizzare la stessa premiando le eccellenze e gli impianti maggiormente fruiti da cittadini ed associazioni che ringraziamo per la costante collaborazione e disponibilità.

Molto soddisfatto il sindaco Andrea Romizi che ha voluto ringraziare l'assessore Pastorelli per il lavoro svolto fino ad ora in collaborazione: “Come già avviene per il patrimonio scolastico, anche in questo settore c’è stata una specifica pianificazione che tiene conto di tutto il patrimonio impiantistico, intervenendo per priorità sulle strutture principali, ove si svolgono gli eventi di livello nazionale, ma senza trascurare tutte le altre, che sono per i quartieri luoghi di socialità e punti di riferimento per la presenza delle Istituzioni. L’auspicio è che a fine legislatura si possa riportare un quadro del patrimonio sportivo rinnovato, restituendolo non solo idealmente ai cittadini”.



OPERE COMPIUTE E PROGRAMMATE

Cva Ponte Felcino: 67mila euro; Cva Ponte Pattoli 200mila euro; Cva Pianello: 65mila euro; Campo di calcio di Ponte Pattoli: 25mila euro; Campo di Ramazzano: 7.500 euro; Palazzetto Pellini: completate 1500 euro (sistemazioni perdite idriche), effettuato intervento per abbattimento barriere architettoniche; in programma: 1 milione di euro dal Por-Fesr per efficientamento energetico, oltre lavori per ottenimento Cpi, attribuzione incarico responsabile sicurezza; Palazzetto Ferro di Cavallo: 2000 euro; Campo di Mugnano: 3900 euro; Campo di Collestrada: 6mila euro.

Stadio Santa Giuliana: c140mila euro (lavori edili, gabbia e primo acquisto attrezzature), 35mila euro (acquisto attrezzature), 5mila euro (manutenzione impianti idrici e blocco servizi spogliatoi); in programma interventi per nuova illuminazione, tornelli e videosorveglianza per 300mila euro di cui 200mila per finanziamento regionale e 100mila con risorse comunali. Prevista attribuzione incarico responsabile della sicurezza. Campo da rugby: 2mila euro; Palestra Fontignano:7500 euro; Piscina Ponte San Giovanni: 15mila euro (abbattimento barriere architettoniche). Effettuato un intervento anche sull’impianto idrico-sanitario del campo da calcio a 5 di Pontevalleceppi.

CRISI DA COVID, I FONDI COMUNALI PER LE SOCIETA'

Sostegno che è sempre più concreto anche dal punto di vista economico: nel 2020, in piena emergenza covid, l’Amministrazione ha stanziato la somma di 45mila euro in favore dell’attività delle società sportive, il triplo rispetto al passato, consapevole delle difficoltà e delle maggiori spese imposte dal rispetto dei protocolli per il contenimento della pandemia. Nel 2021, anno in cui le attività sportive sono riprese a pieno regime, la somma devoluta è stata di 25mila euro cui vanno aggiunti circa 100mila euro sotto forma di gratuità degli impianti, fornitura di strumenti e materiali per gli eventi.

LE OPERE IN CORSO E QUELLE DAL 2022

Oltre ai lavori terminati, molte altre opere sono state già finanziate e presto vedranno la luce: riqualificazione del Bocciodromo di Pallotta 2000 in via Aretino (270mila euro con accesso ai fondi del Por-Fesr), bocciodromo di Pian di Massiano (600mila euro). Alle spese sopra descritte si aggiungono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti a gestione diretta, con particolare riferimento a Santa Giuliana, PalaBarton, palazzetto Pellini.

Sul palaBarton sono state effettuate alcune migliorie, con completamento dell’efficientamento energetico e dei presidi antincendio (15mila euro), ma è

contestualmente proseguito l’iter procedurale propedeutico all’effettuazione, per stralci, dei lavori per l’ampliamento della struttura al fine di renderla più accogliente per le stagioni agonistiche dei massimi campionati di pallavolo ma col progetto di individuarla quale sede di tappa degli europei di volley del 2023. Per questo progetto di ampliamento il Comune ha già stanziato la somma di 1,3 milioni, cui si auspica possa aggiungersi un co-finanziamento regionale funzionale al completamento delle opere.

Nota la situazione dello stadio Curi sul quale l’Amministrazione sta investendo con continuità da tempo; da ultimo con una importante somma nell’ordine degli 1,335 milioni di euro: in tale ottica prossimi al via i lavori per la completa sostituzione dei gradoni della curva nord. Poi toccherà agli altri settori.

I GRANDI EVENTI OSPITATI

Oltre agli sport di squadra (calcio, pallavolo, tennis e rugby in particolare) in cui eccelle da sempre, Perugia si è confermata città dello sport grazie all’organizzazione, insieme a Foligno, di una tappa del giro d’Italia con un investimento complessivo di oltre 70mila euro. Altri sono stati poi gli eventi di rilievo sia nazionale che regionale organizzati a Perugia come il campionato di Kung fu e Tai chi, i campionati giovanili di atletica, la chiusura della stagione outdoor della Fidal, la straPerugia, la Grifonissima, nel 2019 l’atp challenge tour di tennis, nel 2020 il Zzzquil tour sempre di tennis.

GLI OBIETTIVI: 2022 PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI

Si lavora già per il futuro: tra i progetti principali vi è l’obiettivo di innalzare il montepremi dell’atp challenge di Perugia per renderla manifestazione sempre più di livello internazionale. Il 17-18 settembre 2022 è già in programma la finale nazionale argento e bronzo di atletica leggera, mentre dal 23 al 29 settembre 2022 Perugia sarà sede del festival europeo dello sport per tutti organizzato dalla Figest, la federazione degli sport tradizionali, e da Tafisa.