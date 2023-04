Perugia, dorme nell'auto rubata: "Un amico mi ha dato un passaggio". Denunciata per ricettazione

Dorme nell'auto rubata (ma con gps) e finisce denunciata per ricettazione. Una 33enne è stata denuncitata dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia che sono intervenuti in via del Bellocchio dove era stata segnalata la presenza di un’auto, rubata qualche ora prima nel capoluogo.

Il proprietario dell'auto aveva appena denunciato il furto in Questura, dicendo che il mezzo era dotato di gps e che risultava in sosta in via Luisa Spagnoli a Perugia.

I poliziotti si sono recati nella zona e hanno notato, in via del Bellocchio, l’auto rubata e, all’interno di questa, una ragazza che dormiva nell'abitacolo.

Identificata come una 33enne italiana, con precedenti di polizia e a carico un divieto di ritorno nel comune di Perugia emesso il 19 gennaio, ha riferito di essere stata portata lì da un amico, il quale le aveva detto di aver comprato da poco l’automobile. L’uomo si era poi allontanato verso via Campo di Marte senza fare ritorno.

I poliziotti, a quel punto, dopo aver accompagnato la donna in Questura, l’hanno denunciata per il reato di ricettazione e violazione del divieto di ritorno nel comune di Perugia. L’automobile è stata restituita al legittimo proprietario.