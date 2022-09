Perugia, droga e soldi nascosti in casa: arrestata dalla Finanza e dalla Municipale

I militari della Guardia di finanza e gli agenti del nucleo decoro urbano della Polizia municipale di Perugia hanno arrestato per droga una cittadina nigeriana residente nel quartiere di Fontivegge.

La donna è stata fermata nel corso dei servizi di controllo per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in un’area urbana in cui il fenomeno è particolarmente radicato. Con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di finanza, sono stati inrvenuti e sequestrati in un appartamento in via del Macello, circa 20 grammi di marijuana e più di 5.000 euro in contanti.

Su disposizione del pubblico ministero, la donna è stata arrestata.