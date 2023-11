Lavora part-time in Comune e fa la commercialista senza comunicarlo all'ente pubblico: condannata

Lavora come commercialista senza aver chiesto l’autorizzazione all’ente pubblico dove risulta come dipendente, la Corte dei conti la condanna a risarcire il Comune di Cascia con 200mila euro.

La Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio una 55enne di Città di Castello, difesa dall’avvocato Mirko Minuti, per chiederne la condanna al pagamento di 326.098,11 euro in favore del Comune di Cascia. Secondo l’accusa la convenuta, dipendente comunale, risultava esercitare la libera professione di commercialista senza aver mai richiesto la relativa autorizzazione.

La somma richiesta dalla Procura a titolo di risarcimento corrisponderebbe ai compensi che sarebbero stati percepiti dalla convenuta nel periodo aprile 2017

al febbraio 2022. La Guardia di finanza aveva acquisito le fatture (non utilizzabili in quanto non aveva avvertito la commercialista della facoltà di farsi assistere da un avvocato), ma altri elementi dell’esercizio della libera professione erano stati desunti dall’esistenza di un sito web e una pagina Facebook “entrambe dedicate allo studio di commercialista”. Attraverso l’acquisizione di documenti presso i clienti, inoltre, emergevano rapporti costanti e continuativi con la commercialista e anche la presenza di personale dipendente nel suo studio.

I giudici contabili hanno ritenuto di accogliere la domanda, anche se riducendo l’importo in quanto la Procura non ha fornito prova degli importi percepiti nello svolgimento dell’attività extra-istituzionale nel periodo in cui la commercialista lavorava part-time in Comune, somma quantificata in 200mila euro.